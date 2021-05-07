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Не злите цю жінку! Мати двох дітей безжально забила суперницю кулаками

7 травня, 10:33

Олена Павлова Олена Павлова

Дворазова олімпійська чемпіонка Кайла Харрісон на турнірі Professional Fighters League в Атлантік-Сіті розібралася з бразилійкою Марианою Мораїс в першому раунді

Кайла Харрісон в спарингу

Кайла Харрісон в спарингу / Фото: PFL Twitter

Дворазова олімпійська чемпіонка з дзюдо Кайла Харрісон не знає пощади і в змішаних єдиноборствах. На турнірі Professional Fighters League в Атлантік-Сіті 30-річна американка розібралася з бразилійкою Маріаною Мораїс менш, ніж за раунд. У той же вечір колишнього чемпіона UFC обдурили і скандально нокаутували.

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У співголовному бою третього турніру сезону в PFL Харрісон з перших секунд пішла в атаку. А коли завалила свою жертву на настил, то вже не відпустила: Кайла сіла зверху на Мораїс і била нещасну суперницю по голові, поки суддя не зупинив поєдинок, зафіксувавши технічний нокаут.

Нагадаємо, що в січні 2020 року олімпійська чемпіонка виграла мільйон доларів за один бій в MMA. У фіналі промоушена PFL Харрісон за очками перемогла бразилійку Лариссу Пачеко і на додачу до чемпіонського поясу отримала чек на мільйон.

Кайла Харрісон

Кайла Харрісон / Фото: Twitter

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Нагадаємо, що 30-річна Кайла Харрісон – дворазова олімпійська чемпіонка (2012 і 2016) і чемпіонка світу з дзюдо. Перша і поки єдина представниця США (як серед жінок, так і серед чоловіків), яка виграла олімпійське "золото" в цьому виді спорту. У змішаних єдиноборствах дебютувала у 2018 році і виграла всі 9 поєдинків. А нщодавно вона усиновила племінника і племінницю.

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Яскравий нокаут в ММА Відео: Instagram

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