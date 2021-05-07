Голова безсило звисала: колишнього чемпіона обдурили і скандально нокаутували

43-річний бразилець Фабрісіо Вердум сенсаційно програв Ренану Феррейрі вже в першому раунді під час третього турніру сезону-2 021 Professional Fighters League в Атлантік-Сіті

Фабрісіо Вердум / Фото: Instagram

Під час третього турніру сезону-2021 Professional Fighters League в Атлантік-Сіті в головному бою вечора колишній чемпіон UFC у важкій вазі 43-річний бразилець Фабрісіо Вердум (24-10-1) зазнав дострокової поразки. Раніше грузин підірвав соцмережі ударом в печінку.

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Уже в першому раунді досвідчений боєць Вердум скандально програв технічним нокаутом співвітчизнику, 31-річному Ренану Феррейрі (7-2). Феррейра зумів перевернути Вердума після тейкдауну, витримати удушення і добити суперника серією ударів зверху. За дострокову перемогу в першому раунді Феррейра отримав максимальні шість очок.

Прийшовши до тями, Вердум заявив про те, що суперник здався, тому він зняв захоплення, а повтор показав, що Феррейра дійсно пару раз ляснув суперника по плечу, що можна розцінити, як здачу. Але рефері Гері Копленд не зупинив бій, а Вердум послабив хватку не відразу після можливої здачі суперника, а пропустивши ще кілька потужних ударів в голову. TWITTER May 7, 2021 Менеджер Фабрісіо Вердума, Алі Абдельазіз, після турніру заявив про те, що вони негайно подадуть апеляцію в Атлетичну комісію штату Нью-Джерсі і оскаржать результат. Нагадаємо, що у вересні 2018 року USADA дискваліфікувала Вердума через позитивний допінг-тест на стероїд тренболон. А в 2019 році колишній чемпіон UFC, відсторонений за допінг, врятував потопаючу дитину.

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