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Тепер це називається Гіга-кік! Грузин підірвав соцмережі ударом в печінку

2 травня, 16:55

Олег Люлька Олег Люлька

Гіга Чікадзе здобув ефектну перемогу на турнірі зі змішаних єдиноборств в Лас-Вегасі, "вимкнувши" американського суперника Каба Суонсона. А потім випив з горла

Чікадзе vs Суонсон

Чікадзе vs Суонсон / Фото: Getty Images

32-річний грузинський боєць змішаних єдиноборств Гіга Чікадзе відсвяткував шампанським яскраву перемогу нокаутом на турнірі UFC Вегас 25, який відбувся в США, над 37-річним американцем Кабом Суонсон. Гіга дозволив собі випити з горла.

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Бій з Суонсоном завершився перемогою Чікадзе нокаутом вже за 63 секунди з моменту початку поєдинку. У Гіги пройшов удар лівою ногою в печінку Суонсона, після чого відбулося добивання.

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Після цієї яскравої перемоги нокаутом соціальними мережами миттєво поширився мем Giga Kick, який означає міддл-кік лівою ногою в печінку опонента. Можна стверджувати, що в світі єдиноборств з'явилася нова назва для однієї з найбільш результативних технічних дій.

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Відзначимо, що для Чікадзе цей поєдинок був шостим в UFC – у всіх шести він здобув перемогу. Всього в ММА він провів 15 боїв, вигравши 13 із них.

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