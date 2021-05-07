Голова безжизненно свисала: бывшего чемпиона обманули и скандально нокаутировали

43-летний бразилец Фабрисио Вердум сенсационно проиграл Ренану Феррейре уже в первом раунде во время третьего турнира сезона-2021 Professional Fighters League в Атлантик-Сити

Фабрисио Вердум / Фото: Instagram

Во время третьего турнира сезона-2021 Professional Fighters League в Атлантик-Сити в главном бою вечера бывший чемпион UFC в тяжелом весе 43-летний бразилец Фабрисио Вердум (24-10-1) потерпел досрочное поражение. Ранее грузин взорвал соцсети ударом в печень.

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Уже в первом раунде опытный боец Вердум скандально проиграл техническим нокаутом соотечественнику, 31-летнему Ренану Феррейре (7-2). Феррейра сумел перевернуть Вердума после тейкдауна, выдержать удушение и добить соперника серией ударов сверху. За досрочную победу в первом раунде Феррейра получил максимальные шесть очков.

Придя в себя, Вердум заявил о том, что соперник сдался, поэтому он снял захват, а повтор показал, что Феррейра действительно пару раз шлепнул соперника по плечу, что можно расценить, как сдачу. Но рефери Гэри Копленд не остановил бой, а Вердум ослабил хватку не сразу после возможной сдачи соперника, а пропустив еще несколько мощных ударов в голову. TWITTERMay 7, 2021 Менеджер Фабрисио Вердума, Али Абдельазиз, после турнира заявил о том, что они незамедлительно подадут апелляцию в Атлетическую комиссию штата Нью-Джерси и оспорят результат. Напомним, что в сентябре 2018 года USADA дисквалифицировало Вердума из-за положительного допинг-теста на стероид тренболон. А в 2019 году бывший чемпион UFC, отстраненный за допинг, спас тонущего ребенка.

Тренировка Тони Фергюсона со скакалкой Видео: Instagram