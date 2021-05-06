Заробляє на дітях: кривдника Макгрегора звинуватили в шахрайстві

Дастін Пор'є. Фото twitter.com/ufc

Американський боєць змішаних єдиноборств Колбі Ковінгтон, який виступає в UFC в напівсередній ваговій категорії, звинуватив у шахрайстві колишнього тимчасового чемпіона UFC у легкій вазі Дастіна Пор'є. На думку Ковінгтона, Пор'є використовує свій благодійний фонд як прикриття, щоб знизити податкову ставку.

"Дастін Пор'є жахливий. Він просто сміття. Макгрегор спробував вивести його на чисту воду, він же прикривається благодійністю, щоб робити гроші. Це ж заради списання податків. Він не витрачає ці гроші на дітей. Він розуміє, що Конор знає: Дастін – шахрай", – заявив Ковінгтон.

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Нагадаємо, нещодавно між Макгрегором і Пор'є стався конфлікт. Дастін написав, що Конор не дотримав обіцянку перерахувати 500 тисяч доларів в його благодійний фонд. Макгрегор відповів, що не зобов'язаний нічого перераховувати, якщо він не знає, куди далі підуть його гроші.

У Дастіна Пор'є є благодійний фонд "Битва за добро". Часто після своїх боїв він продає на аукціоні екіпіровку і на виручені гроші допомагає людям в рідному місті Лафайетті.

Зокрема, він допоміг родині поліцейського, якого застрелили під час пограбування. Купив комп'ютери і рюкзаки для 500 учнів школи в Лафайетті, побудував ігровий майданчик для дітей-інвалідів при початковій школі.

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Нагадаємо, вперше Макгрегор і Пор'є зустрілися у вересні 2014 року. Щоб перемогти Пор'є шість з половиною років тому, Конору знадобилося всього 106 секунд. Ірландець переміг американця однією лівою.

У січні 2021 року відбувся реванш. Тоді Конор заявляв, що переможе ще швидше, але поєдинок обернувся для нього катастрофою. Пор'є нокаутував Макгрегора в другому раунді. Це була перша поразка ірландця нокаутом.

UFC підтвердив, що третій бій між Макгрегором і Пор'є відбудеться 10 липня. Бій пройде в рамках шоу UFC 264, яке прийме Лас-Вегас.