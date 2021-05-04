Найкрасивіший пляж світу зачарував найкрасивішу модель з UFC

Взимку Каміла Олівейра радувала своїх фанатів присутністю на поєдинку Конора Макгрегора проти Дастіна Пор'є. Бразильська модель виносила таблички між раундами. А зараз красуня захоплюється найкрасивішим пляжем світу.
Каміла опублікувала кілька фото з британської заморської території Теркс і Кайкос. Пару років тому туристичний сайт TripAdvisor назвав місцевий пляж Grace Bay кращим у світі. Приблизно в цей же час авторитетний сайт Sherdog, що спеціалізується на змішаних єдиноборствах, назвав Камілу найкрасивішою моделлю, яка виносить таблички на боях UFC.
Читайте також:
- "Булки, що треба": найсексуальніша легкоатлетка вразила фанів
- Ірина Морозюк показала свою улюблену позу в сексі. Фото 18+
- Труси на ходу вкрали: олімпійська чемпіонка спантеличила фанатів
- Ні сорому, ні совісті: подругу знаменитого футболіста зацькували за відверті фото
- Як застрахувати п'яту точку від укусу комах: олімпійська чемпіонка просить допомоги