Найкрасивіший пляж світу зачарував найкрасивішу модель з UFC

Бразильська модель Каміла Олівейра, яка виносить таблички під час поєдинків UFC, похвалилася відпочинком на островах Теркс і Кайкос

Взимку Каміла Олівейра радувала своїх фанатів присутністю на поєдинку Конора Макгрегора проти Дастіна Пор'є. Бразильська модель виносила таблички між раундами. А зараз красуня захоплюється найкрасивішим пляжем світу.

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Каміла опублікувала кілька фото з британської заморської території Теркс і Кайкос. Пару років тому туристичний сайт TripAdvisor назвав місцевий пляж Grace Bay кращим у світі. Приблизно в цей же час авторитетний сайт Sherdog, що спеціалізується на змішаних єдиноборствах, назвав Камілу найкрасивішою моделлю, яка виносить таблички на боях UFC.

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