Боєць з Росії напивався з Макгрегором, але грошей із зірки ніколи не брав

Артем Лобов / Фото: Instagram

Колишній боєць UFC Артем Лобов, який у червні зійдеться на голих кулаках з українським боксером Денисом Берінчиком, зізнався, що напивався разом з колишнім чемпіоном престижного проушена в двох вагових категоріях і своїм близьким другом Конором Макгрегором.

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"Чи напивався з Макгрегором? Були раніше історії. Бувало, випивали, особливо після виграних боїв. Просто коли готуєшся до поєдинків, там і жорстка дієта, і випити не можна, погуляти не можна, розслабитися не можна. Раніше у мене бій за боєм, іноді рік-два не виходило спустити пар. Коли потім дориваєшся до цього, то бувало, так. Чому ні? Якщо в міру, то не бачу нічого в цьому поганого", – розповів Лобов Отдушівдушу

Також Лобов розповів, що ніколи не брав з Макгрегора гроші за спільні спаринги:

"Він для мене друг, брат. Ми все життя тренуємося, допомагаємо один одному. Він багато разів пропонував мені гроші, причому дуже серйозні суми, але я ніколи не брав їх, тому що для мене це моя сім'я, а з родини я гроші не беру. Навіть раніше, коли у мене взагалі не було грошей, коли я перебивався з копійки на копійку, гроші я не брав. Це справа принципу"

Раніше російський боєць згадав дитинство в СРСР і сказав, що нічого хорошого там не було. У 14 років сім'я Лобова переїхала до Аргентини, а через два роки перебралася в Ірландію.

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