Конора "порвав" Пор'є: відео нокаутів UFC 257

У головній події турніру UFC 257, який відбувся в Абу-Дабі, Макгрегор зазнав сенсаційної поразки від Пор'є. Вперше у кар'єрі Конор програв нокаутом. Американець "вирубив" скандального ірландця в другому раунді.
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Нокаутами завершилися всі три чоловічих поєдинки основного карду в столиці Еміратів. Зокрема, Махмуд Мурадов достроково здолав Ендрю Санчеза.
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А ось Майкл Чендлер в дебютному для себе бою в UFC розправився з Деном Хукером, в першому ж раунді приголомшивши того шикарним ударом лівою в щелепу. Класний видався перформанс у виконанні колишнього чемпіона Bellator!
Тепер Чендлер і Пор'є поб'ються за титул Хабіба Нурмагомедова. Про це заявив президент UFC Дана Вайт.
Цікаво, що Конор вже зробив гучну заяву після поразки від Пор'є. "Я повернуся! Ви побачите мене у 2021 році", – пообіцяв Макгрегор.
Разом з тим Конор покинув арену на милицях: ось вам і виправдання поразці ірландця.
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