Конора "порвав" Пор'є: відео нокаутів UFC 257

Дивіться, як в Абу-Дабі "вирубили" Конора Макгрегора, Ендрю Санчеза і Дена Хукера

У головній події турніру UFC 257, який відбувся в Абу-Дабі, Макгрегор зазнав сенсаційної поразки від Пор'є. Вперше у кар'єрі Конор програв нокаутом. Американець "вирубив" скандального ірландця в другому раунді.

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Нокаутами завершилися всі три чоловічих поєдинки основного карду в столиці Еміратів. Зокрема, Махмуд Мурадов достроково здолав Ендрю Санчеза.

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А ось Майкл Чендлер в дебютному для себе бою в UFC розправився з Деном Хукером, в першому ж раунді приголомшивши того шикарним ударом лівою в щелепу. Класний видався перформанс у виконанні колишнього чемпіона Bellator!

Тепер Чендлер і Пор'є поб'ються за титул Хабіба Нурмагомедова. Про це заявив президент UFC Дана Вайт.

Макгрегор і Пор'є / Фото: Reuters

Цікаво, що Конор вже зробив гучну заяву після поразки від Пор'є. "Я повернуся! Ви побачите мене у 2021 році", – пообіцяв Макгрегор.

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Разом з тим Конор покинув арену на милицях: ось вам і виправдання поразці ірландця.

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