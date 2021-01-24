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Конора "порвав" Пор'є: відео нокаутів UFC 257

24 січня, 10:28

Олег Люлька Олег Люлька

Дивіться, як в Абу-Дабі "вирубили" Конора Макгрегора, Ендрю Санчеза і Дена Хукера

У головній події турніру UFC 257, який відбувся в Абу-Дабі, Макгрегор зазнав сенсаційної поразки від Пор'є. Вперше у кар'єрі Конор програв нокаутом. Американець "вирубив" скандального ірландця в другому раунді.

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Нокаутами завершилися всі три чоловічих поєдинки основного карду в столиці Еміратів. Зокрема, Махмуд Мурадов достроково здолав Ендрю Санчеза.

Крах Конора: відео найкращих моментів UFC 257

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А ось Майкл Чендлер в дебютному для себе бою в UFC розправився з Деном Хукером, в першому ж раунді приголомшивши того шикарним ударом лівою в щелепу. Класний видався перформанс у виконанні колишнього чемпіона Bellator!

Тепер Чендлер і Пор'є поб'ються за титул Хабіба Нурмагомедова. Про це заявив президент UFC Дана Вайт.

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Макгрегор і Пор'є

Макгрегор і Пор'є / Фото: Reuters

Цікаво, що Конор вже зробив гучну заяву після поразки від Пор'є. "Я повернуся! Ви побачите мене у 2021 році", – пообіцяв Макгрегор.

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Разом з тим Конор покинув арену на милицях: ось вам і виправдання поразці ірландця.

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нокаут UFC Конор Макгрегор відео нокауту Дастин Порье

Джерело: Сегодня|Спорт

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