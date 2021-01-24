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Макгрегор – Пор'є: статистика ударів сенсаційного бою UFC 257

24 січня, 10:24

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Перемога Пор'є цілком заслужена

У головному поєдинку турніру UFC 257 Дастін Пор'є сенсаційно нокаутував Конора Макгрегорау другому раунді. Згідно зі статистикою бою, Конор виглядав краще в першому раунді, але Дастін зумів переломити хід поєдинку у другій п'ятихвилинці.

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За весь бій Пор'є завдав 53 удару – 22 в першому раунді і 31 у другому. З них акцентованими ударами виявилися 48. При цьому, 31 були нанесені у вирішальному другому раунді. На рахунку Конора 52 викинутих удару, 29 з них акцентовані. У другому раунді він провів всього 14 ударів, повідомляє офіційний сайт UFC.

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Нагадаємо, що Конор покинув арену на милицях: є виправдання поразці ірландця. Можливо, Макгрегор пошкодив ногу під час бою.

Раніше ми писали, що президент UFC Дана Уайт назвав бійців, які битимуться за титул Хабіба Нурмагомедова. Вакантний титул розіграють Дастін Пор'є і Майкл Чендлер.

Зважування та дуель поглядів перед боєм Макгрегор – Пор'є

Всі подробиці в спецтемі Бій Макгрегор - Порьє

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UFC змішані єдиноборства Конор Макгрегор Дастин Порье

Джерело: Сегодня|Спорт

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