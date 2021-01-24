Макгрегор – Пор'є: статистика ударів сенсаційного бою UFC 257

У головному поєдинку турніру UFC 257 Дастін Пор'є сенсаційно нокаутував Конора Макгрегорау другому раунді. Згідно зі статистикою бою, Конор виглядав краще в першому раунді, але Дастін зумів переломити хід поєдинку у другій п'ятихвилинці.

Реклама

Дивіться також: соцмережі вибухнули фотожабами на бій Макгрегор – Пор'є

За весь бій Пор'є завдав 53 удару – 22 в першому раунді і 31 у другому. З них акцентованими ударами виявилися 48. При цьому, 31 були нанесені у вирішальному другому раунді. На рахунку Конора 52 викинутих удару, 29 з них акцентовані. У другому раунді він провів всього 14 ударів, повідомляє офіційний сайт UFC.

Реклама

Нагадаємо, що Конор покинув арену на милицях: є виправдання поразці ірландця. Можливо, Макгрегор пошкодив ногу під час бою.

Раніше ми писали, що президент UFC Дана Уайт назвав бійців, які битимуться за титул Хабіба Нурмагомедова. Вакантний титул розіграють Дастін Пор'є і Майкл Чендлер.

Зважування та дуель поглядів перед боєм Макгрегор – Пор'є

Всі подробиці в спецтемі Бій Макгрегор - Порьє

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама