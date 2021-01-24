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Конор залишив арену на милицях: є виправдання поразки ірландця

24 січня, 09:35

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Макгрегор вперше в кар'єрі побував у нокауті

У головному поєдинку турніру UFC 257, який відбувся в Абу-Дабі, Конор Макгрегор програв Дастіну Пор'є нокаутом. Ще в октагоні було видно, що Конор кульгає. А залишав арену ірландець і зовсім на милицях.

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"Був дуже жорсткий бій. Спочатку я думав, що зможу відправити Дастіна в нокаут. Але потім нога не слухалася і я нічого не міг зробити. Нога була травмована.

Я не шукаю для себе виправдань. Дастін дуже добре бився. Я проаналізую бій. Але вже в кінці я погано себе почував, нога боліла", – заявив після поєдинку Макгрегор.

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Раніше ми писали, що президент UFC Дана Уайт назвав бійців, які битимуться за титул Хабіба Нурмагомедова. Вакантний титул розіграють Дастін Пор'є і Майкл Чендлер.

Всі подробиці в спецтемі Бій Макгрегор - Порьє

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UFC змішані єдиноборства Конор Макгрегор Дастин Порье

Джерело: Championat.ru

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