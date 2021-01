Конор залишив арену на милицях: є виправдання поразки ірландця

У головному поєдинку турніру UFC 257, який відбувся в Абу-Дабі, Конор Макгрегор програв Дастіну Пор'є нокаутом. Ще в октагоні було видно, що Конор кульгає. А залишав арену ірландець і зовсім на милицях.

Дивіться також: соцмережі вибухнули фотожабами на бій Макгрегор – Пор'є

Conor McGregor walks out of the arena for what could be the final time. And he does so on a single crutch. # UFC257

pic.twitter.com/G56P1XCfIH