Конор залишив арену на милицях: є виправдання поразки ірландця

У головному поєдинку турніру UFC 257, який відбувся в Абу-Дабі, Конор Макгрегор програв Дастіну Пор'є нокаутом. Ще в октагоні було видно, що Конор кульгає. А залишав арену ірландець і зовсім на милицях.

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"Був дуже жорсткий бій. Спочатку я думав, що зможу відправити Дастіна в нокаут. Але потім нога не слухалася і я нічого не міг зробити. Нога була травмована.

Я не шукаю для себе виправдань. Дастін дуже добре бився. Я проаналізую бій. Але вже в кінці я погано себе почував, нога боліла", – заявив після поєдинку Макгрегор.