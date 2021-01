Конор покинул арену на костылях: есть оправдание поражению ирландца

В главном поединке турнира UFC 257, который прошел в Абу-Даби, Конор Макгрегор проиграл Дастину Порье нокаутом. Еще в октагоне было видно, что Конор хромает. А покидал арену ирландец и вовсе на костылях.

Conor McGregor walks out of the arena for what could be the final time. And he does so on a single crutch. #UFC257

pic.twitter.com/G56P1XCfIH