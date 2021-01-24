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Конор покинул арену на костылях: есть оправдание поражению ирландца

24 января, 09:35

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Макгрегор впервые в карьере побывал в нокауте

В главном поединке турнира UFC 257, который прошел в Абу-Даби, Конор Макгрегор проиграл Дастину Порье нокаутом. Еще в октагоне было видно, что Конор хромает. А покидал арену ирландец и вовсе на костылях.

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"Был очень жесткий бой. Сначала я думал, что смогу отправить Дастина в нокаут. Но потом нога не слушалась и я ничего не мог сделать. Нога была травмирована.

Я не ищу для себя оправданий. Дастин очень хорошо дрался. Я проанализирую бой. Но к его концу я плохо себя чувствовал, нога болела", – заявил после поединка Макгрегор.

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Ранее мы писали, что президент UFC Дана Уайт назвал бойцов, которые подерутся за титул Хабиба Нурмагомедова. Вакантный титул разыграют Дастин Порье и Майкл Чендлер.

Все подробности в спецтеме Бой Макгрегор - Порье

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UFC смешанные единоборства Конор Макгрегор Дастин Порье

Источник: Championat.ru

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