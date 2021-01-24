Заробітчанин з Узбекистану розмазує по клітці бійців UFC: відео яскравого нокауту

Середньоваговик з Узбекистану Махмуд Мурадов ефектно переміг американця Ендрю Санчеса у карді турніру UFC 257 на "Бійцівському острові" в Абу-Дабі. Нагадаємо, що в головному бою вечора в ОАЕ Пор'є сенсаційно знищив Макгрегора в другому раунді.

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Мурадов перебивав суперника в перших двох раундах, а потім відправив Санчеса в стан грогі в третьому. Американець встояв на ногах, але після чергової серії найжорстокіших ударів від Махмуда арбітр зупинив побиття. А Мурадов отримав бонус за виступ вечора.

Історія життя Мурадова може стати сюжетом для книги. У 17 років він приїхав з Узбекистану на заробітки в Росію, щоб зібрати грошей на реабілітацію батька. Як зізнається сам, харчувався головним чином макаронами швидкого приготування. А через 4 роки перебрався до Чехії, де не гребував будь-яким заробітком – мив підлогу і посуд, працював на будівництві та офіціантом.

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Хлопець витягнув щасливий квиток, коли потрапив до зали чеського бійця Петра Книже. Потім довгий час Махмуд поєднував роботу охоронця і виступи в ММА, що відбилося на його професійному рекорді – до 2013 року по 4 перемоги і поразки.

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Але незабаром відкрив своє охоронне агентство і поступово почав ставати зіркою змішаних єдиноборств в Чехії. У 2019 році Махмуд підписав контракт з UFC і за перші три місяці виграв два бої. Мурадов – перший і поки єдиний боєць ММА у команді боксера Флойда Мейвезера.

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