Пор'є після сенсаційного нокауту натякнув на третій бій з Макгрегором

Американець Дастін Пор'є нокаутував Конора Макгрегора в головному поєдинку UFC 257. Відразу після бою Пор'є натякнув, що не проти провести третій бій з ірландцем. Нагадаємо, в 2014 році Конор нокаутував вже самого Дастіна.

Реклама

Дивіться також: соцмережі вибухнули фотожабами на бій Макгрегор – Порье

"Я щасливий, але не здивований, оскільки виконав роботу. По-перше, хочу сказати, що Конор сприйняв результат дуже професійно. У нас рахунок 1: 1, так що, можливо, ми поб'ємося знову", – зізнався Пор'є, якого цитує fightnews.info.

Нагадаємо, що Конор покинув арену на милицях: є виправдання поразці ірландця. Можливо, Макгрегор пошкодив ногу під час бою.

Раніше ми писали, що президент UFC Дана Уайт назвав бійців, які битимуться за титул Хабіба Нурмагомедова. Вакантний титул розіграють Дастін Пор'є і Майкл Чендлер.

Зважування та дуель поглядів перед боєм Макгрегор – Пор'є

Всі подробиці в спецтемі Бій Макгрегор - Порьє

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама