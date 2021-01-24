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Хабіб назвав причину фіаско Макгрегора в бою з Пор'є

24 січня, 09:18

Олег Люлька Олег Люлька

На думку Нурмагомедова, Конор поплатився за те, що "відірвався від реальності"

Російський чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов прокоментував сенсаційну поразку Конора Макгрегора від Дастіна Пор'є на турнірі UFC 257, який відбувся в Абу-Дабі. На думку непереможного росіянина, який у жовтні завершив кар'єру, причиною фіаско скандального ірландця стали прорахунки в підготовці.

"Ось що відбувається, коли ви змінюєте свою команду, залишаєте спаринг-партнера, який зробив вас чемпіоном, і спарингуєте з маленькими дітьми, будучи відірваними від реальності", – написав Хабіб Нурмагомедов у своєму Twitter

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Макгрегор і Пор'є

Макгрегор і Пор'є / Фото: UFC

Хабіб Нурмагомедов

Хабіб Нурмагомедов / Фото: UFC

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Нагадаємо, Дастін Пор'є здобув перемогу над колишнім чемпіоном ліги в двох вагових категоріях Конором Макгрегором нокаутом у другому раунді. Це перша поразка нокаутом у кар'єрі ірландця.

Зазначимо, що перед поєдинком з Пор'є Макгрегор опублікував у себе в Instagram фото, як він проводив жартівливий спаринг з трирічним сином.

Читайте також: Кому дістанеться пояс Хабіба? Названий склад чемпіонського бою

Додамо, що Конор зробив гучну заяву після поразки від Пор'є. "Я повернуся! Ви побачите мене у 2021 році", – обіцяє ірландець.

Марина Мороз про Конора Макгрегора
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Всі подробиці в спецтемі Бій Макгрегор - Порьє

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