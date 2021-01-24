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Хабиб назвал причину фиаско Макгрегора в бою с Порье

24 января, 09:18

Олег Люлька Олег Люлька

По мнению Нурмагомедова, Конор поплатился за то, что "оторвался от реальности"

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал сенсационное поражение Конора Макгрегора от Дастина Порье на турнире UFC 257, который прошел в Абу-Даби. По мнению непобедимого россиянина, в октябре завершившего карьеру, причиной фиаско скандального ирландца стали просчеты в подготовке.

"Вот что происходит, когда вы меняете свою команду, оставляете спарринг-партнера, который сделал вас чемпионом, и спаррингуете с маленькими детьми, будучи оторванными от реальности", – написал Хабиб Нурмагомедов в своем Twitter

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Макгрегор и Порье

Макгрегор и Порье / Фото: UFC

Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов / Фото: UFC

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Напомним, Дастин Порье одержал победу над бывшим чемпионом лиги в двух весовых категориях Конором Макгрегором нокаутом во втором раунде. Это первое поражение нокаутом в карьере ирландца.

Отметим, что перед поединком с Порье Макгрегор опубликовал у себя в Instagram фото, как он проводил шуточный спарринг с трехлетним сыном.

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Добавим, что Конор сделал громкое заявление после поражения от Порье. "Я вернусь! Вы увидите меня в 2021 году", – обещает ирландец.

Марина Мороз о Коноре Макгрегоре
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Все подробности в спецтеме Бой Макгрегор - Порье

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UFC Конор Макгрегор Хабиб Нурмагомедов Дастин Порье
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