Макгрегор – Порье: статистика ударов сенсационного боя UFC 257

В главном поединке турнира UFC 257 Дастин Порье сенсационно нокаутировал Конора Макгрегора во втором раунде. Согласно статистике боя, Конор выглядел лучше в первом раунде, но Дастин сумел переломить ход поединка во второй пятиминутке.

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За весь бой Порье нанес 53 удара – 22 в первом раунде и 31 во втором. Из них акцентированными ударами оказались 48. При этом, 31 были нанесены в решающем втором раунде. На счету Конора 52 выброшенных удара, 29 из них акцентированные. Во втором раунде он провел всего 14 ударов, сообщает официальный сайт UFC.

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Напомним, что Конор покинул арену на костылях: есть оправдание поражению ирландца. Возможно, Макгрегор повредил ногу во время боя.

Ранее мы писали, что президент UFC Дана Уайт назвал бойцов, которые подерутся за титул Хабиба Нурмагомедова. Вакантный титул разыграют Дастин Порье и Майкл Чендлер.

Взвешивание и дуэль взглядов перед боем Макгрегор – Порье

Все подробности в спецтеме Бой Макгрегор - Порье

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