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І він погрожував Хабібу? Фергюсон програв третій бій поспіль в UFC

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
16 травня, 09:06
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Колись грізний Тоні Фергюсон програв третій бій в UFC поспіль. Цього разу колишній суперника Хабіба Нурмагомедова не зміг впоратися з Бенеїлом Даріушем
Тоні Фергюсон поступився Бенеілу Даріушу одноголосим рішенням суддів
Тоні Фергюсон поступився Бенеілу Даріушу одноголосим рішенням суддів / Фото: Getty Images

Американський боєць змішаних єдиноборств Тоні Фергюсон серйозно похитнув свої позиції в MMA після третьої поспіль поразки. У співголовному поєдинку на турнірі UFC 262 Фергюсон одноголосним суддівським рішенням поступився Бенеїлу Даріушу.

Даріуш протягом усього бою виглядав краще і в кожному раунді проводив тейкдауни. У другому раунді бійці зійшлися в сутичці на канвасі, Даріуш намагався зробити бойовий прийом Фергюсону, захопивши його ногу, але тому вдалося вирватися. Проте серйозних проблем своєму супернику Тоні створити не зумів і справедливо програв.

Фергюсон видав феноменальну переможну серію з 2013 по 2019 рік і всерйоз мав намір перемогти Хабіба Нурмагомедова. Бійці повинні були зустрітися в 2020 році, але росіянин не зміг прилетіти в США через пандемію, а Тоні в результаті поступився супернику, який замінив Хабіба.

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
10 тез із інтерв'ю

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