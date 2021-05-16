І він погрожував Хабібу? Фергюсон програв третій бій поспіль в UFC

Колись грізний Тоні Фергюсон програв третій бій в UFC поспіль. Цього разу колишній суперника Хабіба Нурмагомедова не зміг впоратися з Бенеїлом Даріушем

Тоні Фергюсон поступився Бенеілу Даріушу одноголосим рішенням суддів / Фото: Getty Images

Американський боєць змішаних єдиноборств Тоні Фергюсон серйозно похитнув свої позиції в MMA після третьої поспіль поразки. У співголовному поєдинку на турнірі UFC 262 Фергюсон одноголосним суддівським рішенням поступився Бенеїлу Даріушу.

Даріуш протягом усього бою виглядав краще і в кожному раунді проводив тейкдауни. У другому раунді бійці зійшлися в сутичці на канвасі, Даріуш намагався зробити бойовий прийом Фергюсону, захопивши його ногу, але тому вдалося вирватися. Проте серйозних проблем своєму супернику Тоні створити не зумів і справедливо програв.

Фергюсон видав феноменальну переможну серію з 2013 по 2019 рік і всерйоз мав намір перемогти Хабіба Нурмагомедова. Бійці повинні були зустрітися в 2020 році, але росіянин не зміг прилетіти в США через пандемію, а Тоні в результаті поступився супернику, який замінив Хабіба.