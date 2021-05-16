И он угрожал Хабибу? Фергюсон проиграл третий бой подряд в UFC

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон серьезно пошатнул свои позиции в MMA после третьего подряд поражения. В соглавном поединке на турнире UFC 262 Фергюсон единогласным судейским решением уступил Бенеилу Дариушу.
Дариуш на протяжении всего боя смотрелся лучше и в каждом раунде проводил тейкдауны. Во втором раунде бойцы сошлись в схватке на канвасе, Дариуш пытался сделать боевой прием Фергюсону, захватив его ногу, но тому удалось вырваться. Тем не менее серьезных проблем своему сопернику Тони создать не сумел и справедливо проиграл.
Фергюсон выдал феноменальную победную серию с 2013 по 2019 год и всерьез намеревался победить Хабиба Нурмагомедова. Бойцы должны были встретиться в 2020 году, но россиянин не смог прилететь в США из-за пандемии, а Тони в итоге уступил сопернику, заменившему Хабиба.
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