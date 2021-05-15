Звірячий нокаут ногою в щелепу: такого боксу ви ще не бачили

На турнірі з тайського боксу боєць з Таїланду Таванчай ефектно нокаутував ірландця Шона Кленсі

Таванчай впевнено переміг Кленсі / Фото: Instagram

Яскравий нокаут глядачі побачили на турнірі One Championship з тайського боксу. Боєць з Таїланду Таванчай на початку третього раунду ударом ногою в щелепу вирубив ірландця Шона Кленсі.

На професійному рингу Таванчай провів 157 боїв – 125 перемог, 30 поразок і дві нічиї. Шон Кленсі переміг 44 рази, 17 боїв програв і один раз звів поєдинок внічию.

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