Звірячий нокаут ногою в щелепу: такого боксу ви ще не бачили

Яскравий нокаут глядачі побачили на турнірі One Championship з тайського боксу. Боєць з Таїланду Таванчай на початку третього раунду ударом ногою в щелепу вирубив ірландця Шона Кленсі.

На професійному рингу Таванчай провів 157 боїв – 125 перемог, 30 поразок і дві нічиї. Шон Кленсі переміг 44 рази, 17 боїв програв і один раз звів поєдинок внічию.

Tawanchai CLATTERS Sean Clancy with a head kick to cap an incredible ONE debut! #ONEDangal #WeAreONE #ONEChampionship pic.twitter.com/qOKJKiUqp0