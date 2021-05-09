Так його не бив навіть Макгрегор: Дональда Серроне перетворили в криваву котлету

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Колишній суперник Конора Макгрегора Дональд Серроне зазнав п'ятої поспіль поразки в UFC. На турнірі UFC on ESPN 24 38-річний "Ковбой" був жорстко біт 30-річним Алексом Мороно.
Бій завершився вже в першому раунді. Мороні завдав потужного удару правою прямо в щелепу Серроне, той похитнувся, але встояв на ногах. Проте, таку атаку він стримати вже не зміг – град ударів від Алекса зупинив рефері.
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