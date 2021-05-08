Ударом ноги в голову хлопцеві зламали ніс і змусили здатися: відео з ММА

Американський боєць ММА Майкл Пейдж переміг Дерека Андерсона нокаутом в першому раунді на турнірі Bellator 258 в американському Анкасвілле в ніч на 8 травня

/ Фото: Twitter

Минулої ночі в американському Анкасвілле пройшов черговий турнір зі змішаних єдиноборств Bellator258. Зокрема, там Джонсон повернувся в MMA після чотирирічного простою і видав жорстокий нокаут. Ще в одному поєдинку бійцеві ударом ноги зламали ніс.

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У зустрічі в напівсередній вазі 34-річний Майкл Пейдж вже в першому раунді завдав 31-річному Дереку Андерсону такий удар в голову, від якого він так і не зміг оговтатися.

Хоча спочатку Андерсон піднявся і продовжив бій, але після стартового раунду склав зброю.

Деякі "доброзичливці" помітили, що Дереку тепер тривалий час доведеться дихати тільки через рот. Як виявилося, йому зламали ніс.

Для Пейджа ця перемога стала 19-ю в 20 боях в єдиноборствах. Його суперник зазнав п'ятої поразки, причому, перше – дострокове, хоча раніше 17 разів вигравав.

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Тим часом, запобігли смерті на ринзі: жертва зганяння ваги не міг стояти на зважуванні.

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