Зверский нокаут ногой в челюсть: такого бокса вы еще не видели

Яркий нокаут зрители увидели на турнире One Championship по тайскому боксу. Боец из Таиланда Таванчай в начале третьего раунда ударом ногой в челюсть вырубил ирландца Шона Клэнси.

На профессиональном ринге Таванчай провел 157 боев – 125 побед, 30 поражений и две ничьи. Шон Клэнси победил 44 раза,17 боев проиграл и однажды свел поединок вничью.

Tawanchai CLATTERS Sean Clancy with a head kick to cap an incredible ONE debut! #ONEDangal#WeAreONE#ONEChampionshippic.twitter.com/qOKJKiUqp0