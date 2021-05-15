Зверский нокаут ногой в челюсть: такого бокса вы еще не видели

Яркий нокаут зрители увидели на турнире One Championship по тайскому боксу. Боец из Таиланда Таванчай в начале третьего раунда ударом ногой в челюсть вырубил ирландца Шона Клэнси.
На профессиональном ринге Таванчай провел 157 боев – 125 побед, 30 поражений и две ничьи. Шон Клэнси победил 44 раза,17 боев проиграл и однажды свел поединок вничью.
Tawanchai CLATTERS Sean Clancy with a head kick to cap an incredible ONE debut! #ONEDangal#WeAreONE#ONEChampionshippic.twitter.com/qOKJKiUqp0— ONE Championship (@ONEChampionship) May 15, 2021
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