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Ударом ноги в голову парню сломали нос и заставили сдаться: видео из ММА

8 мая, 12:04

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Американский боец ММА Майкл Пейдж победил Дерека Андерсона нокаутом в первом раунде на турнире Bellator 258 в американском Анкасвилле в ночь на 8 мая

Майкл Пейдж vs Дерек Андерсон

Майкл Пейдж vs Дерек Андерсон / Фото: Twitter

Минувшей ночью в американском Анкасвилле прошел очередной турнир по смешанным единоборствам Bellator258. В частности, там Джонсон вернулся в MMA после четырехлетнего простоя и выдал жестокий нокаут. Еще в одном поединке бойцу ударом ноги сломали нос.

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Во встрече в полусреднем весе 34-летний Майкл Пейдж уже в первом раунде нанес 31-летнему Дереку Андерсону такой удар в голову, от которого он так и не смог оправиться.

Хотя сначала Андерсон поднялся и продолжил бой, но после стартового раунда сложил оружие.

Некоторые "доброжелатели" заметили, что Дереку теперь длительное время придется дышать только через рот. Как оказалось, ему сломали нос.

Для Пейджа эта победа стала 19-й в 20 боях в единоборствах. Его соперник потерпел пятое поражение, причем, первое – досрочное, хотя ранее 17 раз выигрывал.

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Тем временем, предотвратили смерть на ринге: жертва сгонки веса не мог стоять на взвешивании.

Смотрите, как вели себя на взвешивании Конор Макгрегор и Дастин Порье:

Взвешивание и дуэль взглядов перед боем Макгрегор – Порье

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