Боец вернулся в MMA после четырехлетнего простоя и выдал жестокий нокаут

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Бывший боец UFC Энтони Джонсон феерически вернулся в смешанные единоборства после четырехлетней паузы и одержал яркую победу нокаутом на турнире Bellator 258. Жертвой американца стал бразилец Хосе Аугусто Азеведо Баррос.
В начале второго раунда Джонсон поймал соперника мощным ударом с правой, а затем еще и добавил "контрольный", когда Баррос лежал на канвасе.
Энтони Джонсон ушел из MMA в 2017 году после поражения от Дэниела Кормье. Его послужной список состоит из 23 побед и шести поражений.
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