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Замесил соперника с первобытной жестокостью. Рефери не смог смотреть на избиение

2 мая, 01:09

Елена Павлова Елена Павлова

Мексиканский чемпион Иван Кастильо выиграл техническим нокаутом у венесуэльца Леонардо Бласко на турнире Ultimate Warrior Challeng в Мексике

30 апреля в Мексике состоялся турнир по смешанным единоборствам Ultimate Warrior Challeng. И UWC 26 запомнится несколькими яркими боями. Среди них и разборки в соглавном поединке между хозяином клетки Иваном Кастильо (19-13-0) и венесуэльцем Леонардо Бласко (14-4-0). Ранее бойцу выбили зуб в поединке на голых кулаках.

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Бой двух обладателей поясов завершился техническим нокаутом. В какой-то момент рефери больше не смог смотреть, как Кастильо избивает лежащего на полу противника, осыпая Бласко градом ударов. Судья остановил поединок, а мексиканский чемпион лиги в весе до 77 кг издал победный крик и стукнул кулаком по настилу.

Ранее бойцу выбили зуб в поединке на голых кулаках. Бои без перчаток набирают все больше популярности из-за своей зрелищности.

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Мы также рассказывали, что российский боец голодает два дня, чтобы ему разрешили драться.

Яркий нокаут в ММА Видео: Instagram

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