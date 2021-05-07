Боец из России напивался с Макгрегором, но денег со звезды никогда не брал

Артем Лобов / Фото: Instagram

Бывший боец UFC Артем Лобов, который в июне сойдется на голых кулаках с украинским боксером Денисом Беринчиком, признался, что напивался вместе с бывшим чемпионом престижного проушена в двух весовых категориях и своим близким другом Конором Макгрегором.

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"Напивался ли с Макгрегором? Были раньше истории. Бывало, выпивали, особенно после выигранных боев. Просто когда готовишься к поединкам, там и жесткая диета, и выпить нельзя, погулять нельзя, расслабиться нельзя. Раньше у меня бой за боем, иногда год-два не получалось спустить пар. Когда потом дорываешься до этого, то бывало, да. Почему нет? Если в меру, то не вижу ничего в этом плохого", — рассказал Лобов Отдушивдушу

Также Лобов рассказал, что никогда не брал с Макгрегора деньги за совместные спарринги:

"Он для меня друг, брат. Мы всю жизнь тренируемся, помогаем друг другу. Он много раз предлагал мне деньги, причем очень серьезные суммы, но я никогда не принимал их, потому что для меня это моя семья, а с семьи я деньги не беру. Даже раньше, когда у меня вообще не было денег, когда я перебивался с копейки на копейку, деньги я не принимал. Это дело принципа"

Ранее российский боец вспомнил детство в СССР и сказал, что ничего хорошего там не было. В 14 лет семья Лобова переехала в Аргентину, а через два года перебралась в Ирландию.

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