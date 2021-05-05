"Ничего хорошего в Советском Союзе не было": российский боец вспомнил детство

Артем Лобов рассказал, как год лежал в больнице с туберкулезом, где у него украли любимую игрушку, и прятал ботинки под подушкой

Артем Лобов / Фото: Instagram

Боец смешанных единоборств Артем Лобов вспомнил ужасы своего советского детства. Хотя Андрею Шевченко нравилось в СССР.

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"Я в детстве болел туберкулезом, целый год лежал в больнице один, когда мне было 2 года. Моя мама работала, больница была в Нижнем Новгороде, 60 километров от нашего города Заволжье. Мама приезжала ко мне только раз в две недели.

Это 88-й год, там были ужасные условия, постоянно все воровали. Помню, мне уже было 3 года, мама уложит меня спать, с утра встаю – и песок в кровати. Мама: "Только кровать застелила, а опять песок, что такое?". Она начала меня спрашивать и оказалось, что так как в больнице у нас постоянно все воровали, я научился ботинки прятать под подушку. И как вышел из больницы, так и продолжал прятать ботинки под свою подушку. И мама сказала мне: "Сынок, не надо, ты не в больнице, здесь такого больше не будет".

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И самое обидное, что в больнице у меня украли любимую игрушку, у меня была любимая игрушка обезьяна. Я очень долго хотел ее, очень долго копили на нее. Меня мама приводила в магазин игрушек, и я вот так стоял, смотрел на игрушку, а мама говорила: "Ручками трогать нельзя, только глазками смотреть". И мы очень долго копили на нее, в итоге последнюю забрали из магазина.

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Мама приехала первый раз через две недели, и игрушку уже украли. Это я хочу сказать тем, у кого ностальгия бывает по Советскому Союзу: "О, как хорошо там раньше жили". При хорошей жизни у 2-летнего ребенка больного туберкулезом, который один без мамы, игрушки не воруют. Ничего хорошего в Советском Союзе не было, это я вам точно говорю", — сказал Лобов в интервью YouTube-каналу "От души в душу".

Напомним, что в июне в Киеве пройдет бой на голых кулаках. Боксер Денис Беринчик встретится с Артемом Лобовым.