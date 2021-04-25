Схватил за лысую голову: первая дуэль взглядов Беринчика и бывшего бойца UFC

Украинский боксер Денис Беринчик в Киеве встретился лицом к лицу с ирландским бойцом смешанных единоборств Артемом Лобовым и оказался над полом

Денис Беринчик / Фото: Instagram

Украинский боксер легкого веса Денис Беринчик (15-0, 9 КО) провел первую битву взглядов с бывшим бойцом UFC Артемом Лобовым. Первая встреча соперников, которые 19 июня проведут бой на голых кулаках, состоялась в Киеве в окружении мешков.

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"Махачу быть", – написал Беринчик у себя в Instagram. Но во время самой дуэли взглядов агрессией и не пахло. Противники с улыбкой столкнулись лбами, после чего Денис, который уступает в росте, обхватил руками бритую голову соперника. Лобов в ответ легко поднял украинского боксера. А потом они по-доброму пожали руки.

Напомним, что Лобов – боец смешанных единоборств. Родился в России, но долгое время живет в Ирландии. Выступал в сильнейшей лиге – UFC, а также участвовал в турнирах по кулачным боям Bare Knuckle FC. Дружит со знаменитым ирландским бойцом Конором Макгрегором. За свою карьеру Лобов провел 29 боев – 13 побед, 15 поражений и 1 ничья.

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Беринчик в последнем бою в третьем раунде нокаутировал чилийца Хосе Санчеса и защитил титул WBO International в легком весе.

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