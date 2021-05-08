Боєць повернувся в MMA після чотирирічного простою і видав жорстокий нокаут

Американець Ентоні Джонсон провів перший бій з 2017 року і здобув яскраву перемогу нокаутом над Хосе Аугусто Азеведо Барросом

Фото: mmajunkie

Колишній боєць UFC Ентоні Джонсон феєрично повернувся в змішані єдиноборства після чотирирічної паузи і здобув яскраву перемогу нокаутом на турнірі Bellator 258. Жертвою американця став бразилець Хосе Аугусто Азеведо Баррос.

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На початку другого раунду Джонсон зловив суперника потужним ударом з правої, а потім ще й додав "контрольний", коли Баррос лежав на канвасі.

Ентоні Джонсон пішов з MMA в 2017 році після поразки від Деніела Кормьє. Його послужний список складається з 23 перемог і шести поразок.

Дивіться яскраві нокаути: