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Так его не бил даже Макгрегор: Дональда Серроне превратили в кровавую котлету

9 мая, 06:49

Александр Трикиша Александр Трикиша

Ветеран смешанных единоборств потерпел очередное поражение в октагоне. Фанаты советуют ему завершать карьеру, пока еще не поздно

Дональд Серроне

Дональд Серроне / Фото: Reuters

Бывший соперник Конора Макгрегора Дональд Серроне потерпел пятое подряд поражение в UFC. На турнире UFC on ESPN 24 38-летний "Ковбой" был жестко бит 30-летним Алексом Мороно.

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Бой завершился уже в первом раунде. Мороно нанес мощный удар правою прямо в челюсть Серроне, тот пошатнулся, но устоял на ногах. Тем не менее следующую атаку он сдержать уже не смог – град ударов от Алекса остановил рефери.

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