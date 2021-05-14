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Осідлавши коня, забув Аллаха: Нурмагомедов верхом знову торкнувся теми релігії

Олена Павлова Олена Павлова
14 травня, 11:17
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Колишній чемпіон UFC з Росії активізувався в соціальних мережах і знову торкнувся теми релігії, зазначивши, що найкраще поклоніння – це бути вдячним
Хабіб Нурмагомедов верхи на коні
Хабіб Нурмагомедов верхи на коні / Фото: Instagram

Колишній чемпіон UFC у легкій вазі росіянин Хабіб Нурмагомедов останнім часом дуже активний у соціальних мережах. Днями він прокоментував події останніх днів в Єрусалимі і закликав молитися за Палестину. А тепер висловився в Instagram стосовно вдячності, сидячи на коні.

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"Не будь, говорили наші старші, як той, що, осідлавши коня, забув Аллаха і, зійшовши з коня, згадав його. Найкраще поклоніння – це бути вдячним", – підписав фото боєць

Нагадаємо, що свій останній бій в UFC Нурмагомедов провів в жовтні 2020 року. Тоді російський боєць виграв задушливим прийомом "трикутник" у американця Джастіна Гетжі у другому раунді. Після бою він оголосив про завершення кар'єри. Пізніше Хабіб розповів про те, що довго тримав у собі.

На рахунку Нурмагомедова 29 перемог у 29 поєдинках в MMA, в тому числі 13 перемог в 13 боях в UFC. Поєдинок з Гетжі став для Хабіба першим з тих пір, як від наслідків COVID-19 помер його батько Абдулманап Нурмагомедов.

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