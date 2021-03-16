Русский
$ 27,64
32,95
  1. Спорт
  2. Новини MMA

"Я сидів у в'язниці. Зуб даю": Хабіб розповів про те, що довго тримав у собі

16 березня, 13:01

Олег Люлька Олег Люлька

Емоційне зізнання російської зірки змішаних єдиноборств прозвучало в США

Найкращий боєць в історії Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабіб Нурмагомедов зізнався, що роки, проведені в "клітці" для змішаних єдиноборств, були для нього в'язницею.

Реклама

Читайте також: Нурмагомедов розплакався після поразки: такого ви ще не бачили

Цю заяву 32-річний Нурмагомедов зробив у себе в Instagram під враженням від відвідування Сан-Франциско.

"З 2012 року я просто мріяв потрапити до Сан-Франциско без підготовки до свого бою і без жодної дієти, просто прогулятися і насолодитися хорошою їжею. Зуб даю: виявляється, я начебто сидів у в'язниці. Альхаммдуліллах, як же добре не бути діючим спортсменом", – написав у пості Нурмагомедов, прикріпивши фото своєї прогулянки пагорбами Каліфорнії

Нагадаємо, Хабіб Нурмагомедов завершив кар'єру в жовтні 2020 року, після того як в бою за титул чемпіона світу в легкій вазі переміг Джастіна Гетжі. На рахунку росіянина 29 перемог в 29 поєдинках в MMA.

Реклама

Читайте також: У Києві задушили марокканця: відео ефектного нокауту

Раніше ми писали, що Хабіб готовий повернутися заради бою на легендарному стадіоні – Нурмагомедов хоче битися на "Камп Ноу".

Дивіться яскравий нокаут у змішаних єдиноборствах

Еммануель Келгун. Нокаут в ММА Відео: Instagram

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

MMA UFC змішані єдиноборства Хабіб Нурмагомедов
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Нокаут
Нокаут "ударом торнадо": у бідолахи мало не відлетіла головаMMA
Українська зірка боїв у клітці видалила фото, через яке її назвали повією: ось воно
Українська зірка боїв у клітці видалила фото, через яке її назвали повією: ось воноMMA
Брутальний нокаут за 16 секунд. За це ми любимо ММА
Брутальний нокаут за 16 секунд. За це ми любимо ММАMMA
"Закінчил деканат з малиновим дипломом": російського бійця висміяли в соцмережахMMA
Зніс голову забороненим прийомом: у росіянина відібрали пояс за удар коліном
Зніс голову забороненим прийомом: у росіянина відібрали пояс за удар коліномMMA
"А де цицьки?" Новий поворот в історії з видаленим фото української красуні з UFCMMA

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти