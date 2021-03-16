"Я сидів у в'язниці. Зуб даю": Хабіб розповів про те, що довго тримав у собі

Найкращий боєць в історії Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабіб Нурмагомедов зізнався, що роки, проведені в "клітці" для змішаних єдиноборств, були для нього в'язницею.
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Цю заяву 32-річний Нурмагомедов зробив у себе в Instagram під враженням від відвідування Сан-Франциско.
"З 2012 року я просто мріяв потрапити до Сан-Франциско без підготовки до свого бою і без жодної дієти, просто прогулятися і насолодитися хорошою їжею. Зуб даю: виявляється, я начебто сидів у в'язниці. Альхаммдуліллах, як же добре не бути діючим спортсменом", – написав у пості Нурмагомедов, прикріпивши фото своєї прогулянки пагорбами Каліфорнії
Нагадаємо, Хабіб Нурмагомедов завершив кар'єру в жовтні 2020 року, після того як в бою за титул чемпіона світу в легкій вазі переміг Джастіна Гетжі. На рахунку росіянина 29 перемог в 29 поєдинках в MMA.
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Раніше ми писали, що Хабіб готовий повернутися заради бою на легендарному стадіоні – Нурмагомедов хоче битися на "Камп Ноу".
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