Изменить язык на: UA Перейти к новостям
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости MMA

Оседлав коня, забыл Аллаха: Нурмагомедов верхом снова затронул тему религии

Елена Павлова Елена Павлова
14 мая, 11:17
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Бывший чемпион UFC из России активизировался в социальных сетях и снова затронул тему религии, отметив, что наилучшее поклонение — это быть благодарным
Хабиб Нурмагомедов верхом на коне
Хабиб Нурмагомедов верхом на коне / Фото: Instagram

Бывший чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов в последнее время очень активен в социальных сетях. На днях он прокомментировал события последних дней в Иерусалиме и призвал молиться за Палестину. А теперь высказался в Instagram по поводу благодарности, сидя на коне.

Читайте также: Ибрагимович с вертухи отправил в нокаут камеру. Его тут же вызвали на драку

"Не будь, говорили наши старшие, как который, оседлав коня, забыл Аллаха и, сойдя с коня, вспомнил его. Наилучшее поклонение — это быть благодарным", — подписал фото боец

Напомним, что свой последний бой в UFC Нурмагомедов провел в октябре 2020 года. Тогда российский боец выиграл удушающим приемом "треугольник" у американца Джастина Гэтжи во втором раунде. После боя он объявил о завершении карьеры. Позже Хабиб рассказал о том, что долго держал в себе.

На счету Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как от последствий COVID-19 умер его отец Абдулманап Нурмагомедов.

Хабиб получил футболку Мбаппе после матча Барселона – ПСЖ
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
Динамо выиграло Кубок Украины
История одной фотографии
Спортивные истории
Опрос
Премьер-лига
#
Команда
И
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтер
26
51:19
54
3.
Заря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Днепр-1
26
36:38
30
8.
Львов
26
25:51
29
9.
Александрия
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Мариуполь
26
27:41
26
12.
Ингулец
26
24:36
26
13.
Олимпик
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять