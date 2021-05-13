Ібрагімович з вертухи відправив у нокаут камеру. Його відразу викликали на бійку

Шведський нападник Мілана показав ефектний удар ногою з розвороту, після чого з'ясувати стосунки Златану запропонував Хабіб Нурмагомедов

Златан Ібрагімович / Фото: Reuters

Нападник Мілана і збірної Швеції Златан Ібрагімович, у якого є чорний пояс з таеквондо, знову вразив своїми бійцівськими здібностями.

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39-річний форвард опублікував в Instagram відео, на якому він двічі виконує "вертуху" – удар ногою з розвороту. Причому другим ударом, схоже, відправляє в нокаут камеру, яка це знімала.

"Ніндзя", – підписано відео "вертухи" Ібрагімовича

Що цікаво, на пост Златана відреагував колишній чемпіон UFC у легкій ваговій категорії Хабіб Нурмагомедов, кинувши відомому футболісту виклик.

"А як щодо поборотися?" – написав у сторіз Instagram Хабіб

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Відзначимо, що Ібрагімовича і Нурмагомедова пов'язують давні дружні стосунки. Наприклад, Златан підтримав Хабіба перед захистом титулу в поєдинку з Джастіном Гетжі взимку 2020 року, відправивши повідомлення, в якому назвав Нурмагомедова "номером один".