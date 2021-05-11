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"Не обов'язково бути мусульманином": Нурмагомедов – про нову війну Ізраїлю і Палестини

11 травня, 12:38

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Боєць зі змішаних єдиноборств Хабіб Нурмагомедов, висловившись про події останніх днів в Єрусалимі, закликав молитися за Палестину

Хабіб Нурмагомедов

Хабіб Нурмагомедов / Фото: Reuters

Колишній чемпіон UFC у легкій вазі росіянин Хабіб Нурмагомедов висловився стосовно чергового загострення конфлікту між Ізраїлем і Палестиною.

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Нагадаємо, приводом для сутичок, які перетворюються на нову війну, послужила загроза виселення палестинських сімей зі східної частини Єрусалима.

Спершу Нурмагомедов опублікував в Instagram відео зіткнень з постом такого змісту: "Священний Коран 85:8. Вони виміщали їм тільки за те, що ті увірували в Аллаха Могутнього, Достохвального".

А пізніше Нурмагомедов додав: "Не обов'язково бути мусульманином, щоб заступитися за Газу, достатньо бути людиною", як хештег вказавши #prayforpalestine.

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Раніше Держдеп США зажадав негайного припинення ракетних атак на Ізраїль. Ентоні Блінкен визнав право Ізраїлю "захищати своїх громадян і територію" від нападів палестинців, але розраховує на зниження напруги.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Війна між Палестиною та Ізраїлем

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