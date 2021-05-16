Замісив біля сітки: Олівейра нокаутував Чандлера і взяв титул UFC

Чарльз Олівейра став новим чемпіоном UFC у легкій вазі. На турнірі UFC 262 він достроково у другому раунді переміг Майкла Чендлера і завоював вакантний пояс

/ Фото: Getty Images

У головному поєдинку UFC 262 Чарльз Олівейра нокаутом переміг Майкла Чендлера і завоював вакантний титул у легкій вазі.

У першому раунді Чендлер був близький до перемоги, коли ледь не забив Олівейру біля сітки, але той зумів вистояти до кінця п'ятихвилинки. А після перерви він все перевернув догори дригом.

На початку другого раунду Олівейра влучив лівим хуком. Чандлер впав, але відразу ж зумів відповзти до сітки. Однак це його не врятувало – Чарльз налетів на нього з ударами і змусив рефері зупинити поєдинок.

Дивіться яскраві нокаути: