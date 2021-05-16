Змінити мову на: RU Перейти до новин
СЬОГОДНІ Спорт Новини MMA

Замісив біля сітки: Олівейра нокаутував Чандлера і взяв титул UFC

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
16 травня, 08:46
Копіювати лінк
Чарльз Олівейра став новим чемпіоном UFC у легкій вазі. На турнірі UFC 262 він достроково у другому раунді переміг Майкла Чендлера і завоював вакантний пояс
/ Фото: Getty Images

У головному поєдинку UFC 262 Чарльз Олівейра нокаутом переміг Майкла Чендлера і завоював вакантний титул у легкій вазі.

У першому раунді Чендлер був близький до перемоги, коли ледь не забив Олівейру біля сітки, але той зумів вистояти до кінця п'ятихвилинки. А після перерви він все перевернув догори дригом.

На початку другого раунду Олівейра влучив лівим хуком. Чандлер впав, але відразу ж зумів відповзти до сітки. Однак це його не врятувало – Чарльз налетів на нього з ударами і змусив рефері зупинити поєдинок.

Дивіться яскраві нокаути:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Опитування
Премьер-лига
#
Команда
І
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтар
26
51:19
54
3.
Зоря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Дніпро-1
26
36:38
30
8.
Львів
26
25:51
29
9.
Олександрія
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Маріуполь
26
27:41
26
12.
Інгулець
26
24:36
26
13.
Олімпік
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Опитування
Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
10 тез із інтерв'ю

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти