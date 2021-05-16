Замісив біля сітки: Олівейра нокаутував Чандлера і взяв титул UFC

У головному поєдинку UFC 262 Чарльз Олівейра нокаутом переміг Майкла Чендлера і завоював вакантний титул у легкій вазі.
У першому раунді Чендлер був близький до перемоги, коли ледь не забив Олівейру біля сітки, але той зумів вистояти до кінця п'ятихвилинки. А після перерви він все перевернув догори дригом.
На початку другого раунду Олівейра влучив лівим хуком. Чандлер впав, але відразу ж зумів відповзти до сітки. Однак це його не врятувало – Чарльз налетів на нього з ударами і змусив рефері зупинити поєдинок.
Дивіться яскраві нокаути:
- Обличчям в підлогу! "Спадкоємець Кличків" брутально вирубив небитого поляка (відео)
- "Правді" ніколи ще не було так боляче! Відео нокауту в бою двох бритоголових
- Звірячий нокаут ногою в щелепу: такого боксу ви ще не бачили
- Поклав росіянина за один раунд. Правий хук польського монстра змусив суперника тікати