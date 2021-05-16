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Обличчям у підлогу! "Спадкоємець Кличків" брутально вирубив небитого поляка (відео)

Олег Люлька Олег Люлька
16 травня, 00:53
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Віктор Вихрист у Кельні завдав першої поразки Яцеку П'ятеку в його професійній кар'єрі. 48-річний поляк впав після влучання правим прямим від українського "Кулака"
Вихрист легко нокаутував П'ятека
Вихрист легко нокаутував П'ятека / Фото: Instagram

Двометровий український гігант Віктор Вихрист, якого називають "спадкоємцем братів Кличків", здобув свою сьому перемогу в семи поєдинках на профі-рингу. Жертвою 28-річного Вихриста на прізвисько Faust ("Кулак") у німецькому Кельні став поляк Яцек П'ятек, якого Віктор завалив за півтори хвилини.

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Серію ударів по П'ятеку Вихрист завершив правим прямим у голову, після чого його візаві, 48-річний боксер з польської Гдині, впав обличчям у підлогу.

Рефері навіть не відраховував до кінця. Вже на цифрі три він почав розмахувати руками, сигналізуючи про дострокову перемогу українського чемпіона Європейських ігор-2019 Вихриста, який останнім часом проживає в Гамбурзі.

Відзначимо, що у суперника Вихриста Яцека П'ятека до зустрічі з українцем не було жодної поразки – 11 перемог, з яких 9 нокаутом. Правда, і бився поляк з відвертими "мішками".

Нагадаємо, перехід Вихриста в професіонали видався скандальним. Один із лідерів збірної України подався з любителів півтора роки тому. Босам національної Федерації боксу це не припало до душі, і тренера Вихриста дискваліфікували на три роки, той у відповідь подав до суду .

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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