Обличчям у підлогу! "Спадкоємець Кличків" брутально вирубив небитого поляка (відео)

Двометровий український гігант Віктор Вихрист, якого називають "спадкоємцем братів Кличків", здобув свою сьому перемогу в семи поєдинках на профі-рингу. Жертвою 28-річного Вихриста на прізвисько Faust ("Кулак") у німецькому Кельні став поляк Яцек П'ятек, якого Віктор завалив за півтори хвилини.
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Серію ударів по П'ятеку Вихрист завершив правим прямим у голову, після чого його візаві, 48-річний боксер з польської Гдині, впав обличчям у підлогу.
Рефері навіть не відраховував до кінця. Вже на цифрі три він почав розмахувати руками, сигналізуючи про дострокову перемогу українського чемпіона Європейських ігор-2019 Вихриста, який останнім часом проживає в Гамбурзі.
Відзначимо, що у суперника Вихриста Яцека П'ятека до зустрічі з українцем не було жодної поразки – 11 перемог, з яких 9 нокаутом. Правда, і бився поляк з відвертими "мішками".
Нагадаємо, перехід Вихриста в професіонали видався скандальним. Один із лідерів збірної України подався з любителів півтора роки тому. Босам національної Федерації боксу це не припало до душі, і тренера Вихриста дискваліфікували на три роки, той у відповідь подав до суду .