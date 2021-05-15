Поклав росіянина за один раунд. Правий хук польського монстра змусив суперника тікати

Російський тяж Юрій Кашинський програв представнику Польщі Міхалу Цеслаку поєдинок за звання обов'язкового претендента на чемпіонський пояс IBF

Міхал Цеслак володіє потужним ударом / Фото: Instagram

Несподівано швидкоплинним вийшов претендентський поєдинок в першій важкій вазі в Варшаві між росіянином Юрієм Кашинським і представником Польщі Міхалом Цеслаком.

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Бій тривав менше одного раунду – 110 секунд – і завершився перемогою польського боксера технічним нокаутом. Кашинський пропустив правий хук, зігнувся навпіл і почав шукати порятунок в кутку, тоді як Цеслак кинувся добивати суперника. І навіть потрапив по потилиці. Тут рефері в рингу вирішив зупинити бій.

Отже, польський тяж став претендентом на титул IBF й отримав право зустрітися з чемпіоном світу за версією IBF латвійцем Майрісом Брієдісом. Кашинський був не згоден з діями рефері, проте судді в таких ситуаціях вже зупиняли поєдинки.

Відзначимо, що за свою кар'єру Цеслак провів 23 бої, в яких здобув 21 перемогу (15 з яких достроково) і зазнав однієї поразки. Кашинський програв другий раз в профі. Раніше він здобув 20 перемог, 18 з яких були достроковими. Своєї першої поразки росіянин зазнав в 2019 році. Тоді він поступився співвітчизнику Руслану Файферу.

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