Змінити мову на: RU Перейти до новин
СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Поклав росіянина за один раунд. Правий хук польського монстра змусив суперника тікати

Олена Павлова Олена Павлова
15 травня, 15:17
Копіювати лінк
Російський тяж Юрій Кашинський програв представнику Польщі Міхалу Цеслаку поєдинок за звання обов'язкового претендента на чемпіонський пояс IBF
Міхал Цеслак володіє потужним ударом
Міхал Цеслак володіє потужним ударом / Фото: Instagram

Несподівано швидкоплинним вийшов претендентський поєдинок в першій важкій вазі в Варшаві між росіянином Юрієм Кашинським і представником Польщі Міхалом Цеслаком.

Читайте також: Важкі часи: як братів Кличків побили американські брати

Бій тривав менше одного раунду – 110 секунд – і завершився перемогою польського боксера технічним нокаутом. Кашинський пропустив правий хук, зігнувся навпіл і почав шукати порятунок в кутку, тоді як Цеслак кинувся добивати суперника. І навіть потрапив по потилиці. Тут рефері в рингу вирішив зупинити бій.

Отже, польський тяж став претендентом на титул IBF й отримав право зустрітися з чемпіоном світу за версією IBF латвійцем Майрісом Брієдісом. Кашинський був не згоден з діями рефері, проте судді в таких ситуаціях вже зупиняли поєдинки.

Відзначимо, що за свою кар'єру Цеслак провів 23 бої, в яких здобув 21 перемогу (15 з яких достроково) і зазнав однієї поразки. Кашинський програв другий раз в профі. Раніше він здобув 20 перемог, 18 з яких були достроковими. Своєї першої поразки росіянин зазнав в 2019 році. Тоді він поступився співвітчизнику Руслану Файферу.

Раніше ми повідомляли, що "спадкоємець Кличко" проведе бій проти непереможного поляка, що б'є "мішків".

Майріс Бріедіс бігає під пісню Василя Жадана "Браття" Відео: Instagram
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Опитування
Премьер-лига
#
Команда
І
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтар
26
51:19
54
3.
Зоря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Дніпро-1
26
36:38
30
8.
Львів
26
25:51
29
9.
Олександрія
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Маріуполь
26
27:41
26
12.
Інгулець
26
24:36
26
13.
Олімпік
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Опитування
Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
10 тез із інтерв'ю

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти