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Замесил у сетки: Оливейра нокаутировал Чандлера и взял титул UFC

Александр Трикиша Александр Трикиша
16 мая, 08:46
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Чарльз Оливейра стал новым чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 262 он досрочно во втором раунде победил Майкла Чендлера и завоевал вакантный пояс
/ Фото: Getty Images

В главном поединке UFC 262 Чарльз Оливейра нокаутом победил Майкла Чендлера и завоевал вакантный титул в легком весе.

В первом раунде Чендлер был близок к победе, когда едва не забил Оливейру возле сетки, но тот сумел выстоять до конца пятиминутки. А после перерыва он все перевернул вверх ногами.

В начале второго раунда Оливейра попал левым хуком. Чандлер упал, но сразу же сумел отползти к сетке. Однако это его не спасло – Чарльз налетел на него с ударами и вынудил рефери остановить поединок.

Смотрите яркие нокауты:

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