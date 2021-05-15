"Правді" ніколи ще не було так боляче! Відео нокауту в бою двох бритоголових

Побивши американця Брендона Веру, Арджан Буллар став першим спортсменом з індійським корінням, який виграв чемпіонський титул в змішаних єдиноборствах

Буллар (праворуч) знищив Веру / Фото: YouTube

У Сінгапурі відбувся турнір зі змішаних єдиноборств One FC DANGAL, в головному поєдинку якого індійський важковаговик з канадським громадянством Арджан Буллар здобув перемогу технічним нокаутом над тепер уже ексчемпіоном організації американцем Брендоном Верою і заволодів титулом.

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Як повідомляє ONE Championship, Арджан Буллар, якому напередодні виповнилося 35 років, став першим чемпіоном MMA в історії Індії.

Поєдинок бритоголових суперників відбувався у невисокому темпі. У другому раунді бійці перейшли в партер, де Буллар, ексборець вільного стилю, заволодів ініціативою і почав обстрілювати 43-річного Веру на прізвисько "Правда" ударами в голову, поки рефері не прийняв рішення зупинити поєдинок і оголосити дострокову перемогу Арджана.

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Відзначимо, що в змішаних єдиноборствах Буллар на прізвисько "Сінгх" ("Лев") провів 12 боїв, 11 вигравши і всього одного разу поступившись.