Змінити мову на: RU Перейти до новин
СЬОГОДНІ Спорт Новини MMA

"Правді" ніколи ще не було так боляче! Відео нокауту в бою двох бритоголових

Олег Люлька Олег Люлька
15 травня, 23:26
Копіювати лінк
Побивши американця Брендона Веру, Арджан Буллар став першим спортсменом з індійським корінням, який виграв чемпіонський титул в змішаних єдиноборствах
Буллар (праворуч) знищив Веру
Буллар (праворуч) знищив Веру / Фото: YouTube

У Сінгапурі відбувся турнір зі змішаних єдиноборств One FC DANGAL, в головному поєдинку якого індійський важковаговик з канадським громадянством Арджан Буллар здобув перемогу технічним нокаутом над тепер уже ексчемпіоном організації американцем Брендоном Верою і заволодів титулом.

Читайте також: Звірячий нокаут ногою в щелепу: такого боксу ви ще не бачили

Як повідомляє ONE Championship, Арджан Буллар, якому напередодні виповнилося 35 років, став першим чемпіоном MMA в історії Індії.

Поєдинок бритоголових суперників відбувався у невисокому темпі. У другому раунді бійці перейшли в партер, де Буллар, ексборець вільного стилю, заволодів ініціативою і почав обстрілювати 43-річного Веру на прізвисько "Правда" ударами в голову, поки рефері не прийняв рішення зупинити поєдинок і оголосити дострокову перемогу Арджана.

Читайте також: Поклав росіянина за один раунд. Правий хук польського монстра змусив суперника тікати

Відзначимо, що в змішаних єдиноборствах Буллар на прізвисько "Сінгх" ("Лев") провів 12 боїв, 11 вигравши і всього одного разу поступившись.

Відео: Сьогодні

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Опитування
Премьер-лига
#
Команда
І
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтар
26
51:19
54
3.
Зоря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Дніпро-1
26
36:38
30
8.
Львів
26
25:51
29
9.
Олександрія
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Маріуполь
26
27:41
26
12.
Інгулець
26
24:36
26
13.
Олімпік
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Опитування
Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
10 тез із інтерв'ю

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти