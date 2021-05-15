Зірка Нестримних стане мамою: вагітні фото легенди UFC Ронди Роузі

Колишня абсолютна чемпіонка UFC в найлегшій вазі, рестлерша і актриса на початку осені збирається подарувати дитину своєму чоловікові, бійцеві Тревісу Брауну

Ронда Роузі / Фото: Instagram

Неймовірна американка Ронда Роузі довгий час залишалася обличчя змішаних єдиноборств, піднявши жіночі бої на новий рівень. У листопаді 2019 року колишня абсолютна чемпіонка UFC у найлегшій вазі і рестлерша оголосила про відхід зі спорту. Ронда заявила, що планує народити дитину і скоро дійсно стане мамою.

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Фото в положенні 34-річна Роузі поділилася на своїй сторінці в Instagram. Спортсменка і її чоловік Тревіс Браун, також колишній боєць UFC, стануть батьками на початку осені.

Ронда Роузі у 2007 році виграла чемпіонат світу з дзюдо. А в 2008 році стала першою американкою, яка завоювала бронзову медаль з дзюдо на літній Олімпіаді в Пекіні. Потім перейшла в змішані єдиноборства. Була чемпіонкою UFC, всього провела 14 боїв. Після 12 перемог двічі поспіль програла Холлі Холм (у листопаді 2015) і Аманді Нуньєс (31 грудня).

Ронда Роузі – найпопулярніша спортсменка в Instagram / Фото: Getty Images

У 2018 році Ронда Роузі стала першою жінкою в Залі Слави UFC. А потім перейшла в реслінг.

Перед вагітністю Ронда, яка знімалася в "Форсажі" і воювала в "Нестримних" поруч зі Сталлоне, грала роль бойового інструктора в американському серіалі "Ангели Чарлі".