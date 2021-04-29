Гарячий контент від зірки ММА. Вона стає тільки краще

Пейдж Ванзант / Фото: Instagram
Зірка змішаних єдиноборств Пейдж Ванзант не дає нудьгувати своїм 2,8 мільйонам підписників в Instagram. Дівчина виклала в соцмережі гарячий знімок.
"Падіння нового контенту. Він стає тільки краще", – підписала свою фотографію Ванзант.
Нагадаємо, в лютому Пейдж Ванзант невдало дебютувала в лізі кулачних боїв Вare Knuckle Fighting Championship, рішенням суддів програвши своїй співвітчизниці Брітен Харт.
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