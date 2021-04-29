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Гарячий контент від зірки ММА. Вона стає тільки краще

29 квітня, 22:36

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Одна з найсексуальніших дівчат у змішаних єдиноборствах Пейдж Ванзант виклала в соцмережі дуже відверту фотографію

Пейдж Ванзант

Пейдж Ванзант / Фото: Instagram

Зірка змішаних єдиноборств Пейдж Ванзант не дає нудьгувати своїм 2,8 мільйонам підписників в Instagram. Дівчина виклала в соцмережі гарячий знімок.

"Падіння нового контенту. Він стає тільки краще", – підписала свою фотографію Ванзант.

Нагадаємо, в лютому Пейдж Ванзант невдало дебютувала в лізі кулачних боїв Вare Knuckle Fighting Championship, рішенням суддів програвши своїй співвітчизниці Брітен Харт.

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