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Горячий контент от звезды ММА. Она становится только лучше

29 апреля, 22:36

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Одна из самых сексуальных девушек в смешанных единоборствах Пейдж Ванзант выложила в соцсети очень откровенную фотографию

Пейдж Ванзант

Пейдж Ванзант / Фото: Instagram

Звезда смешанных единоборств Пейдж Ванзант не дает скучать своим 2,8 миллионам подписчиков в Instagram. Девушка выложила в соцсети горячий снимок.

"Падение нового контента. Он становится только лучше", – подписала свою фотографию Ванзант.

Напомним, в феврале Пейдж Ванзант неудачно дебютировала в лиге кулачных боев Вare Knuckle Fighting Championship, решением судей проиграв своей соотечественнице Бритен Харт.

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