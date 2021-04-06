Серцеїдка! Зірка боїв у клітці зачарувала чоловіка знімком без нижньої білизни

"Ну й щастить тобі!" – заздрять чоловікові Пейдж Ванзант її фоловери

Зірка боїв у клітці Пейдж Ванзант, як і будь-яка дівчина, не втомлюється змінювати своє вбрання. Ще напередодні вона позувала в сексуальній золотій міні-сукні з оголеними грудьми, а тепер похвалилася шовковим халатом з трояндочками.

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Пейдж не була б сама собою, якби не сфотографувалася в обновці спокусливо. На фото видно, що під халатом у 27-річної американки немає зовсім нічого.

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"Очманіти!" – відреагував в коментарях під фото чоловік Пейдж Ванзант Остін Вандерфорд, боєць змішаних єдиноборств

"Ну й щастить тобі!" – написав Остіну один з 2,8 млн фоловерів його дружини-красуні

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Додамо, що торік Пейдж Ванзант, незважаючи на паузу в змаганнях, привернула до себе увагу фоловерів голими знімками на карантині. Партнером по фото ню був її чоловік Остін.

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