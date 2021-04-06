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Сексапільна волейболістка вигуляла добермана у відвертому боді

6 квітня, 12:00

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Тетяна Дем'янова зізналася, що це було суцільне задоволення

Секс-бомба казахстанського спорту Тетяна Дем'янова, переживши критичні місяці, знову почала бомбардувати своїх фоловерів відвертими фотосесіями. Цього разу 25-річна волейболістка вирішила вигуляти добермана у відвертому боді зі спокусливим вирізом в районі грудей. Дивіться, що з цього вийшло.

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"Знайомтеся, цього красеня звати Тайрон, я закохалася в нього з першого погляду, – написала у себе в Instagram Тетяна Дем'янова. – Фотосесія з ним – це не робота, а суцільне задоволення. Вибрала саме цю породу собак, тому що бачу в них себе... Як там кажуть, мовляв, тотемна тварина. Добермани вирізняються активним, енергійним характером, схильні до прояву агресії. За правильної соціалізації ці собаки вирізняються відданістю і слухняністю"

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"Агресія, яку часто відзначають в описі цієї породи, спрямована саме на людей, причому на сторонніх – це в яблучко. У навчанні добермани проявляють розум і здатність до швидкого освоєння команд, як простих, так і складних. В роботі виявляють високу зацікавленість і азарт. Вищеперераховане характеризує мене на 100 відсотків", – підсумувала казахстанська волейболістка

Дивіться більше фото Тетяни Дем'янової

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WAGs волейболістка Татьяна Демьянова

Джерело: Сегодня|Спорт

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