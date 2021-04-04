Русский
$ 27,83
32,7
  1. Спорт
  2. Новини MMA

Золото з голими грудьми: сексуальна обновка від красуні з UFC

4 квітня, 16:25

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Чим активніше Пейдж Ванзант оголюється на публіці, тим більше її критикують

Секс-символ змішаних єдиноборств Пейдж Ванзант похвалилася відвертою обновкою перед своїми фоловерами. Американка постала перед ними в спокусливій мінісукні золотого кольору з розрізом від стегна, відкритою спиною і оголеними грудьми.

"Цінніше за золото", – підписала знімок в Instagram спортсменка, маючи на увазі чи то сукню, чи то саму себе

Реклама

Багато підписників Пейдж, однак, з новими силами взялися засуджувати її за те, що привертає увагу до себе оголеним тілом, а не спортивними результатами.

"Ванзант – не перша, з ким повторюється ця історія. Щойно вона проявляє себе в спорті, відразу включається грошовий менеджмент, і все переходить тільки в площину зовнішності. Те саме було з Курниковою. Обирають більш легкий заробіток", – обурюються шанувальники спортивного таланту Пейдж

Дивіться більше фото Пейдж Ванзант

Реклама

Реклама

Нагадаємо, у лютому Пейдж Ванзант невдало дебютувала в лізі кулачних боїв Вare Knuckle Fighting Championship. Американка програла співвітчизниці Брітен Гарт. Бій тривав п'ять раундів по дві хвилини. Гарт перемогла одноголосним рішенням суддів.

До цього Ванзант виступала в UFC. Останній поєдинок у промоушені 27-річна блондинка провела 11 липня 2020 року на турнірі на "Бійцівському острові", де поступилася Аманді Рібас. Це був її останній бій за контрактом з UFC. Всього на її рахунку в змішаних єдиноборствах вісім перемог і п'ять поразок.

Місячна хода Пейдж Ванзант Відео: Instagram
Реклама

5 фактів про новий локдаун, які повинен знати кожен. Пенсіонер-влогер Дід Панч в новому випуску Youtube-шоу пояснив, що, де і коли буде закрито. А також провів опитування і дізнався, як цей локдаун сприйняли українці.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

MMA спортсменка Пейдж Ванзант

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Двометрового бійця вирубили за 90 секунд: дивіться, як падало
Двометрового бійця вирубили за 90 секунд: дивіться, як падало "Опудало"MMA
Вирубив з вертухи: відео ефектного нокауту в MMA
Вирубив з вертухи: відео ефектного нокауту в MMAMMA
Поклав і закатав в асфальт: Нганну нокаутував Міочича на турнірі UFC 260
Поклав і закатав в асфальт: Нганну нокаутував Міочича на турнірі UFC 260MMA
Гаряча мулатка-українка стала прикрасою турніру зі змішаних єдиноборств
Гаряча мулатка-українка стала прикрасою турніру зі змішаних єдиноборствMMA
Глядачі шукали палець бійця: такої травми в ММА ще не було
Глядачі шукали палець бійця: такої травми в ММА ще не булоMMA
"Іди в порно після таких поз"! Гаряча красуня ММА вразила відвертими фотоMMA

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти