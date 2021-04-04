Золото з голими грудьми: сексуальна обновка від красуні з UFC

Чим активніше Пейдж Ванзант оголюється на публіці, тим більше її критикують

Секс-символ змішаних єдиноборств Пейдж Ванзант похвалилася відвертою обновкою перед своїми фоловерами. Американка постала перед ними в спокусливій мінісукні золотого кольору з розрізом від стегна, відкритою спиною і оголеними грудьми.

"Цінніше за золото", – підписала знімок в Instagram спортсменка, маючи на увазі чи то сукню, чи то саму себе

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Багато підписників Пейдж, однак, з новими силами взялися засуджувати її за те, що привертає увагу до себе оголеним тілом, а не спортивними результатами.

"Ванзант – не перша, з ким повторюється ця історія. Щойно вона проявляє себе в спорті, відразу включається грошовий менеджмент, і все переходить тільки в площину зовнішності. Те саме було з Курниковою. Обирають більш легкий заробіток", – обурюються шанувальники спортивного таланту Пейдж

Дивіться більше фото Пейдж Ванзант

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Нагадаємо, у лютому Пейдж Ванзант невдало дебютувала в лізі кулачних боїв Вare Knuckle Fighting Championship. Американка програла співвітчизниці Брітен Гарт. Бій тривав п'ять раундів по дві хвилини. Гарт перемогла одноголосним рішенням суддів.

До цього Ванзант виступала в UFC. Останній поєдинок у промоушені 27-річна блондинка провела 11 липня 2020 року на турнірі на "Бійцівському острові", де поступилася Аманді Рібас. Це був її останній бій за контрактом з UFC. Всього на її рахунку в змішаних єдиноборствах вісім перемог і п'ять поразок.

Місячна хода Пейдж Ванзант Відео: Instagram

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