Зірка змішаних єдиноборств показала себе повністю голою

Американська спортсменка Пейдж Ванзант, яка виступає у змішаних єдиноборствах, опублікувала на своїй сторінці в Instagram черговий пікантний ролик. У відео показані різні моменти фотосесій Ванзант, при цьому в одному з кадрів вона постала повністю голою, прикривши груди рукою.

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"Навіть не уявляю, що вона виконує в ліжку", "Ну хоча б тут вона чогось варта", – пишуть стосовно відвертого кадру Пейдж користувачі соцмереж.

Нагадаємо, в лютому Пейдж Ванзант невдало дебютувала в лізі кулачних боїв Вare Knuckle Fighting Championship. Американка програла співвітчизниці Брітен Гарт. Бій тривав п'ять раундів по дві хвилини. Гарт перемогла одноголосним рішенням суддів.

До цього Ванзант виступала в UFC. Останній поєдинок у промоушені 27-річна блондинка провела 11 липня 2020 року на турнірі на "Бійцівському острові", де поступилася Аманді Рібас. Це був її останній бій за контрактом з UFC. Всього на її рахунку в змішаних єдиноборствах вісім перемог і п'ять поразок.

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