Бікіні в подарунок! Секс-зірка UFC приготувала сюрприз фанатам

Одна з найсексуальніших дівчат у світі спорту Пейдж Ванзант оголосила незвичайний конкурс. Вона запостила в соцмережі фото в пікантному бікіні й готова його подарувати своїм підписникам. До речі, недавно, щоб привернути до себе увагу, Пейдж вистрілила в себе: дивіться, що з нею сталося.

Реклама

Для участі в конкурсі потрібно всього лише поділитися дописом, позначити трьох друзів і підписатися на фан-сайт Пейдж. А потім вона проведе розіграш серед тих, хто виконав цю умову.

А ось і бікіні, з яким розлучиться зірка змішаних єдиноборств.

Реклама

Читайте також:

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама