Бікіні в подарунок! Секс-зірка UFC приготувала сюрприз фанатам

Одна з найсексуальніших дівчат у світі спорту Пейдж Ванзант оголосила незвичайний конкурс. Вона запостила в соцмережі фото в пікантному бікіні й готова його подарувати своїм підписникам. До речі, недавно, щоб привернути до себе увагу, Пейдж вистрілила в себе: дивіться, що з нею сталося.
Для участі в конкурсі потрібно всього лише поділитися дописом, позначити трьох друзів і підписатися на фан-сайт Пейдж. А потім вона проведе розіграш серед тих, хто виконав цю умову.
А ось і бікіні, з яким розлучиться зірка змішаних єдиноборств.
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