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Ірину Морозюк змусили видалити еротичне відео з грейпфрутом. Ось воно

6 квітня, 07:49

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

"Напихали" за нього", – поскаржилася колишня дружина екскапітана Динамо

Ірина Морозюк видалила зі своєї сторінки в Instagram гучне відео, на якому вона знялася в еротичній позі і без трусиків, прикривши інтимне місце грейпфрутом.

"Занадто багато уваги викликало це відео за дві години. А ще мені "напихали" за нього. Тож довелося видалити, панове. Хто подивився, мої вітання. Ну а хто не встиг, той запізнився", – написала Ірина у себе в сторіз

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Те саме "гаряче" відео – для тих, хто "запізнився"

Ірина Морозюк. Пікантне відео Відео: Instagram

"Погодьтеся, що холод остобісів. Якось все занадто затяглося в цьому році. Я як людина, яка народилася влітку... втомилася мерзнути! Хочу море, сонце, пісок і секс на пляжі. Шалено знудьгувалася за легким одягом", – нагадаємо , саме так напередодні підписала Ірина Морозюк скандальне відео, яке згодом прибрала зі своєї сторінки

/ Фото: Instagram

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Відзначимо, що ексдружина колишнього капітана Динамо Миколи Морозюка не перша знаменитість зі світу українського спорту, що отримала скарги за свою відвертість в соцмережах.

Раніше українська зірка боїв у клітці Марина Мороз прибрала фото, через яке її назвали повією. "Хейтери поскаржились. На фото в купальнику, уявляєте?", – зізналася Марина.

Проте пізніше красуня з UFC повернула цей знімок на свою сторінку, переконавши адміністраторів соцмережі, що, мовляв, нічого сороміцього в тому фото немає.

Анна Мандзюк і Ірина Морозюк

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

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соцмережі WAGs Ірина Морозюк

Джерело: Сегодня|Спорт

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