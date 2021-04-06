Ірину Морозюк змусили видалити еротичне відео з грейпфрутом. Ось воно

Ірина Морозюк видалила зі своєї сторінки в Instagram гучне відео, на якому вона знялася в еротичній позі і без трусиків, прикривши інтимне місце грейпфрутом.

"Занадто багато уваги викликало це відео за дві години. А ще мені "напихали" за нього. Тож довелося видалити, панове. Хто подивився, мої вітання. Ну а хто не встиг, той запізнився", – написала Ірина у себе в сторіз

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Ірина Морозюк. Пікантне відео Відео: Instagram

"Погодьтеся, що холод остобісів. Якось все занадто затяглося в цьому році. Я як людина, яка народилася влітку... втомилася мерзнути! Хочу море, сонце, пісок і секс на пляжі. Шалено знудьгувалася за легким одягом", – нагадаємо , саме так напередодні підписала Ірина Морозюк скандальне відео, яке згодом прибрала зі своєї сторінки

/ Фото: Instagram

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Відзначимо, що ексдружина колишнього капітана Динамо Миколи Морозюка не перша знаменитість зі світу українського спорту, що отримала скарги за свою відвертість в соцмережах.

Раніше українська зірка боїв у клітці Марина Мороз прибрала фото, через яке її назвали повією. "Хейтери поскаржились. На фото в купальнику, уявляєте?", – зізналася Марина.

Проте пізніше красуня з UFC повернула цей знімок на свою сторінку, переконавши адміністраторів соцмережі, що, мовляв, нічого сороміцього в тому фото немає.

Анна Мандзюк і Ірина Морозюк

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