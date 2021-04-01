Чекаємо на Буяльського? Шева розповів, що буде тепер зі складом збірної на Євро

Тренер обіцяє "свіжу кров", але виганяти зі збірної за нічию з Казахстаном нікого не збирається

Андрій Шевченко натякнув на появу нових гравців у збірній України після нічиїх 1:1 у матчах із Фінляндією і Казахстаном.

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"Ми зараз будемо переглядати багатьох гравців. Це стосується не тільки оборони, а й інших ланок. Є ще кілька місяців (до Євро) для того, щоб їх переглянути. Будемо шукати", – цитує головного тренера збірної України Андрія Шевченка офіційний сайт УАФ

Андрій Шевченко / Фото: Reuters

Водночас Шевченко спростував припущення про те, що невдачі в останніх відбіркових матчах ЧС-2022 закриють певним гравцям збірної України двері на Євро-2020.

"З Казахстаном нас підвела реалізація. Але ми розуміємо, що це індивідуальна майстерність. Неправильно звинувачувати футболіста в тому, що він не забив. Тому закривати комусь шлях на Євро я не буду. У мене є претензії з інших моментів – концентрація, структура гри. У мене буде серйозна розмова з деякими хлопцями. Але, однозначно, серйозно карати нікого не будемо", – зазначив Шевченко

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Ймовірно, на фоні втрат очок в останніх матчах Шевченко ближче до Євро таки викличе до збірної Віталія Буяльського, якого багато експертів називають найкращим гравцем чемпіонату України. Раніше Шевченко пояснював невиклик динамівця тим, що Буяльський не вписується в його схему.

Також не варто відкидати можливість появи у збірній англійця українського походження Макса Кілмана – захисник Вулвергемптона нині оформлює паспорт з тризубом.

Нагадаємо, суперниками України у фінальній частині Євро з 13 по 21 червня будуть Нідерланди, Північна Македонія і Австрія.

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